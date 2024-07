Da Pescaria arriva lo chef Peppe Guida

Pescaria si è sempre distinta per la qualità dei suoi panini, tanto che di recente, uno dei best seller del menù, il panino con tartare di tonno, burrata, pomodoro fresco, olio al cappero e pesto al basilico si è aggiudicato il secondo posto nella classifica dei panini più buoni al mondo secondo Time Out. Non solo qualità, ma anche impegno verso la sostenibilità: il più famoso fast food di pesce in Italia, nato in Puglia, primo locale in Italia a proporre panini di mare in formula fast casual, grazie a una gestione centralizzata della cucina e a una ottimizzazione strategica delle operazioni logistiche, oggi è in grado di conoscere perfettamente il consumo di materia prima nei punti vendita. L’insegna ha un tasso di spreco degli alimenti inferiore al 5% ed è stata premiata dai Retail Awards di Forum Retail in qualità di Best Logistics Project e dal 2019 è il primo fast food in Italia plastic free, grazie all’uso di posate, bicchieri e cannucce in PLA, materiale derivato dal mais, biodegradabile e compostabile.