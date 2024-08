Una delle cose che adoro preparare in inverno è la pasta fatta in casa: caratelli, orecchiette e tortellini, ma anche gnocchi, lasagne e cannelloni! E un'attività ancora più bella, quasi artistica, è quella della pasta colorata. Ravioli rossi, lasagne verdi, gnocchi neri?come fare la pasta colorata? E' facilissimo! Il post di oggi ha proprio l'obiettivo di darvi qualche consiglio su come fare la pasta colorata e come realizzare quindi delle sfoglie all'uovo diverse in base agli ingredienti che utilizzate.