Capodanno Cinese 2025: menù e tradizioni

Il ristorante milanese di alta cucina regionale cinese dello chef Zhang Guoqing, celebra il Capodanno Cinese con un menù ad hoc proposto in abbinamento alle bottiglie di Champagne decorate a mano dal designer Teo KayKay, che ha creato un’etichetta speciale per 10 limited edition del whisky BonWei Selection. Il menù del 29 gennaio comprende, tra le altre pietanze, la Qiao Yu Tang, zuppa di cernia gialla, cavolo cinese e shitake; Da Xia Juan, mazzancolle in pasta kataifi con salsa dello chef; Gai Jiao Mian, Noodles arricciati in agropiccante; Niángāo Dou Chi Yu, i tradizionali Gnocchi di riso del Capodanno qui con gallinella di mare, verdure dell’orto e soia nera; Da Pan Ji, un pollo croccante nel wok, peperoncino, sesamo e arachidi. Come dessert, la pastry chef Sonia Latorre propone la Qiao Ke Li She She, una torta Sacher contemporanea in forma di serpente.