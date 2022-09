Birre capaci di conquistare sin dal primo sorso

Non solo birre e non solo artigianali

C’è chi dice che nella botte piccola ci sia il vino buono, poi esistono luoghi che dimostrano come in un locale piccolo ci sia ottima birra: è il caso di

Doppio Malto

, che ha aperto a Milano, in via Morosini, nel quartiere di Porta Romana, uno dei più sofisticati della città meneghina.

Il locale si propone come un “posticino felice”, più intimo e raccolto rispetto agli altri del marchio nato a Erba. Non cambia, però, il concept che da sempre contraddistingue Doppio Malto: un menu di birre artigianali capaci di conquistare sin dal primo sorso, alle quali si affianca una proposta gastronomica stuzzicante e variegata.

“Con questo nuovo locale vogliamo regalare ai nostri clienti una proposta diversa, un Doppio Malto più piccolo e raccolto rispetto agli altri – spiega Giovanni Porcu, CEO di Foodbrand, titolare del marchio Doppio Malto – L’idea è quella di differenziare la nostra offerta: se la birra rimane l’elemento caratterizzante del brand, permettere ai nostri clienti di scegliere l’ambiente più adatto a seconda del pranzo o della serata che si aspettano ci sembra fondamentale. Quella del locale di via Morosini, nel cuore di Porta Romana, non è però l’unica apertura in programma a Milano: il marchio continua a crescere e nei prossimi mesi arriveremo anche in Duomo e in zona Bicocca”.

Mangiare e bere da Doppio Malto

Ci sono accostamenti intriganti come Guttiau, grana Bella Lodi e pancetta, un antipasto capace di unire più sapori del Belpaese, o come l’Hamburger caprino e cipolla, un perfetto ossimoro di cibi apparentemente opposti. Vi sono poi i classici intramontabili, come la Brace mista o la Pizza parmigiana e fiordilatte, insomma, il menu di Doppio Malto è in grado di accontentare anche i palati più esigenti.

Ovviamente sono immancabili anche i piatti a base di birra, come la Salamella cotta con la birra Honey Ipa o il Birramisù, con biscotti savoiardi inzuppati nella Birra Black Stout, e alcune proposte dedicate ai vegetariani come insalate e burger vegetali. Per i bambini, invece, Doppio Malto ha messo a punto un menu per i piccoli mastri birrai.

Per quanto riguarda le birre, invece, quelle spillate nel locale, tutte prodotte artigianalmente dal brand nei birrifici di Iglesias ed Erba, sono 14: dalle Super Chiara alla Bella Rossa, passando per pinte piccanti e balsamiche, come la Zingi Ale, fino all’Extra Bitter, dissetante e persuasiva.

Di

Indira Fassioni