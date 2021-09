Approccio sostenibile all'agricoltura, ai prodotti, al territorio

Fin dalla sua nascita, Bonduelle si è da sempre distinta per le sue iniziative in ottica green e l’attenzione a produrre nel rispetto della natura.

Nel febbraio 2020 ha scelto di fare un passo importante: ha lanciato l’ambizioso programma Bonduelle s’impegna per un’agricoltura sostenibile definendo in 6 pilastri principali una serie di obiettivi e azioni concrete e mirate capaci di imprimere una significativa accelerazione verso il traguardo della sostenibilità ambientale, economica e sociale.

1. Favorire le produzioni locali e stagionali, coltivando l’80% delle verdure fresche in Italia. La gamma delle Insalate degli Agricoltori Bonduelle (songino, rucola, spinacino e lattughino) è confezionata entro 24 ore dalla raccolta, per garantire al consumatore un prodotto sempre fresco.

2. Limitare l’utilizzo di pesticidi per proteggere il terreno e l’ambiente, attraverso attività costanti di monitoraggio e ricerca&sviluppo e collaborando a stretto contatto con i nostri agricoltori.

3. Preservare la biodiversità e le risorse naturali, come l’acqua e l’energia: nei 2 stabilimenti di Bonduelle in Italia (San Paolo d’Argon e Battipaglia), in 4 anni, i consumi idrici sono stati ridotti del 15% mentre i consumi energetici del 10%. Il programma di Bonduelle per la protezione delle api e degli insetti impollinatori prevede la creazione di aree dedicate a fiori e apiari in prossimità delle coltivazioni e l’eliminazione dei trattamenti dannosi per la loro salute. Tutti i residui vegetali vengono riutilizzati: il 96% di essi è destinato all'alimentazione animale e il 4% alla concimazione. Le buone pratiche hanno contribuito all'aumento del 35% in un anno della raccolta differenziata di legno, plastica e carta.

4. Ridurre al minimo l’utilizzo di additivi e conservanti e non utilizzare mai OGM e aromi artificiali per i prodotti. La politica di Bonduelle è molto chiara: nessuna delle insalate in busta Bonduelle contiene conservanti così come i piselli e mais in lattina sono senza conservanti e senza zuccheri aggiunti, dolci come in natura.

5. Garantire un’ampia offerta di prodotti biologici. Per due delle sue tre categorie, Bonduelle si impegna ad offrire ai propri consumatori anche una soluzione biologica: dal mais ai piselli in lattina, fino alle insalate e verdure fresche, i consumatori possono oggi scegliere i prodotti buoni e biologici che preferiscono.

6. Promuovere l’utilizzo di confezioni sempre più sostenibili. Il riciclo dei materiali è oggi importantissimo per preservare il nostro pianeta. Ecco perché tutte le confezioni di prodotti freschi e in lattina sono 100% riciclabili. Inoltre, Bonduelle si impegna ad utilizzare la plastica riciclata per le proprie confezioni: nelle insalate in ciotola Le Regionali la plastica riciclata utilizzata è ben l’80%, il massimo consentito dalla legge fino ad ora. Anche la gamma ambient presenta un rinnovamento dei pack: tutti gli imballi dei multipack, infatti, saranno in carta, azione che permetterà di ridurre l’utilizzo di plastica di 40 tonnellate all’anno. Ma l’impegno di Bonduelle non si ferma qui: l’imballo in cartoncino ha un design innovativo ed esclusivo che permette di ridurre del 30% anche l’utilizzo di carta rispetto ai cluster standard presenti sul mercato.

SURGELATI

La gamma Surgelati di Bonduelle si è arricchita di un’offerta innovativa: Bonduelle introduce - per la prima volta in questo mercato –prodotti Senza Residuo di Pesticidi.

Il lancio conferma il percorso intrapreso dal Gruppo per tutelare l’ambiente, offrendo prodotti di alta qualità in cui si assicura l’assenza di residui di pesticidi, grazie all’attenzione nei processi di ricerca e di controllo, oltre alla stretta collaborazione con i propri agricoltori.

INSALATE IN BUSTA

Bonduelle vanta un’ampia lista di referenze di insalate pronte al consumo della gamma; prodotti che, in coerenza con il programma Bonduelle s’Impegna per un’agricoltura sostenibile, assicurano naturalità, qualità e rispetto per l’ambiente. A testimonianza della concretezza dell’impegno dell’azienda in questo ambito, il lancio della prima referenza di insalate in Italia senza residuo di pesticidi, risultato della stretta collaborazione con gli agricoltori. Si tratta dell’Iceberg “Senza Residuo di Pesticidi”, disponibile in confezioni da 100g e 200g nelle principali catene distributive.

AMBIENTE

Bonduelle è stata la prima in Italia, nel 2019, a produrre il Mais “Senza residuo di pesticidi” e offrire un prodotto ancora più naturale senza alterarne la qualità e la croccantezza, grazie all’impegno dell’azienda nei processi di ricerca e sviluppo, di controllo e monitoraggio. Il nuovo pack dell’offerta Ambient consente di ridurre l’utilizzo di plastica di circa 40 tonnellate in un anno. Da marzo 2021 tutti gli imballi dei multipack sono in carta e l’imballo in cartoncino avrà un design innovativo ed esclusivo che permette di ridurre del 30% anche l’utilizzo di carta rispetto ai cluster standard presenti sul mercato.