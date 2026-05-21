Al D’O confronto UE su filiere: sicurezza, tracciabilità, innovazione

Protagonista dell’incontro è stato lo Chef Davide Oldani, che ha proposto un percorso gastronomico ispirato ai principi della valorizzazione delle materie prime, dell’equilibrio nutrizionale e della riduzione degli sprechi alimentari. La proposta culinaria ha intrecciato tradizione e ricerca contemporanea, offrendo una riflessione sul ruolo della cucina come spazio di cultura, responsabilità e condivisione.