Adolfo Stefanelli protagonista de "Il Diavolo veste Prada 2" con le sue creazioni

Oltre al lavoro in laboratorio, Stefanelli ha avuto un ruolo attivo anche nella messa in scena, posizionando personalmente i dolci secondo il proprio senso estetico, scegliendo il lato da mostrare, curando il dialogo tra oggetto e inquadratura. “Il momento più intenso resta quello dell’assaggio da parte delle attrici: quando il dolce viene finalmente guardato, scoperto e mangiato, chiudendo il cerchio tra progetto, immagine e esperienza sensoriale. L'estetica in questi progetti supera il tema del gusto. Il mio lavoro è anche questo, creare prodotti che siano meravigliosi sul banco, che ispirino un racconto e facciano venire voglia di mangiarli con gli occhi. Questa è la magia del mio mestiere. L’assaggio arriva dopo e naturalmente l’esperienza deve coincidere con le aspettative”, continua il pasticcere.