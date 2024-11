5 Oli EVO d’Italia da assaporare o regalare

Si chiama Le Gocce del Borgo l’olio dell’azienda agricola del proprietario Andrea Sfascia, che in struttura viene impiegato a 360 gradi, dalla cucina alla spa. Ha ottenuto due prestigiosi riconoscimenti: il Premio Paolo Pasquali riconosce Elementi Fine Dining di chef Andrea Impero come miglior ristorante d'Italia per la sua capacità nella valorizzazione dell’olio; il Premio Speciale Evoluzione 2023 elegge Borgobrufa come miglior struttura in Italia per la promozione del turismo dell’olio, sottolineando il grande rispetto del territorio e la sinergia coi produttori locali. Borgobrufa, inoltre, propone la passeggiata lungo la Via dell’Olio, camminando tra olivi secolari, per degustare l’eccellenza dell’oro umbro direttamente in un frantoio.