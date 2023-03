Il 3 marzo è il Moscow Mule Day, il cocktail nella tazza ramata

Nato nel 1941 in un bar di New York, oggi se ne festeggia la creazione con quattro diverse miscelazioni per garantire un drink sartoriale

C'è un cocktail che da quasi un secolo riesce trasversalmente a convincere tutti: il Moscow Mule, ed oggi ricorre la giornata che gli è stata dedicata. A differenza di molti drink le cui radici sprofondano nella leggenda, le origini del Moscow Mule sono invece ben note.

È nato nel 1941 in un bar di New York, il Chatham, dall’incontro fortuito di imprenditori che viaggiavano su binari paralleli in settori diversi. Infatti, tanto John G. Martin stava avendo difficoltà a vendere la Vodka (alcolico all’epoca poco conosciuto in America), tanto quanto Jack Morgan, proprietario del Cock'n'Bull Tavern in Sunset Boulevard a Hollywood aveva bisogno di far conoscere la sua marca di Ginger Beer (un soft drink a base di zenzero). Nacque così l’idea di unire i due ingredienti e creare un cocktail nuovo che, grazie anche all’intuizione geniale di marketing di servirlo in una graziosa tazza di rame, non impiegò troppo tempo a conquistare tutti.

Inizialmente conosciuto come Vodka Buck, il drink negli anni ’50 divenne celeberrimo, prima a Los Angeles e poi a New York. Oggi lo si beve in tutto il mondo e, visto la sua facilità, è replicabile anche a casa. Abbiamo selezionato per voi alcune Vodka e alcune Ginger Beer per provare e scoprire come diversi abbinamenti possano dare diverse sfumature di questo cocktail immortale.

Moscow Mule day: la combinazione dal gusto classico

La prima combinazione che vi proponiamo per celebrare il Moscow Mule Day è quella tra la raffinata Premium Vodka Imperial Gold Super e la Ginger Beer Aqua Monaco.

L’Imperial Gold è, dal 2016, la vodka più venduta in Russia. Gold come il grano, della massima qualità, che viene selezionato dal centro-sud della Russia a significativa distanza dai centri industriali e cresce solo con fertilizzanti naturali. Gold come le fonti d’acqua pure di origine glaciale del lago “Ladoga”, il più grande d’Europa, situato in prossimità di San Pietroburgo. L’acqua viene filtrata nove volte e i pochi minerali all’interno spiegano la morbidezza del prodotto all’assaggio. L’oro è anche parte significativa del packaging: l’ornamento con foglia d’oro a 24 carati riflette la purezza suprema della vodka e le origini imperiali russe grazie alla raffigurazione del busto di Pietro il Grande.

La Ginger Beer Aqua Monaco è una tonica extra speziata, grazie esclusivamente al succo spremuto a freddo della radice di zenzero. Una bevanda unica nel suo genere, il cui aroma deciso la rendono ideale sia per essere bevuta sola ghiacciata sia per la preparazione di un indimenticabile Muscow Mule.

Moscow Mule Day: la combinazione dal gusto deciso e piccante

Chopin Vodka è la prima azienda ad aver investito, nel 1993, sul mercato della super premium vodka, sostenendo che le caratteristiche uniche del “terroir” conferiscono al liquido gusto e consistenza, a partire dalla terra nella quale vengono coltivate le materie prime. Chopin Family Reserve Vodka viene prodotta con patate novelle raccolte tra luglio e agosto. Queste patate sono più piccole e tenere, e conferiscono un gusto eccezionalmente delicato. Il distillato viene poi lasciato a riposare per due anni in botti di 15 anni.

Le delicate di terra con sottili sentori di liquirizia e chiodi di garofano della Vodka Chopin Family Reserve ben si abbinano al profilo pungente della Artisan Fiery Ginger Beer. Un mix piccante di zenzero e peperoncino africani unito a zucchero di canna grezzo e freschezza del limone. Una ginger Beer dal palato complesso in cui emerge la piccante nota dello zenzero, con un finale lungo persistente ma fresco ed agrumato.

Moscow Mule Day: la combinazione dal gusto rinfrescante

Per la produzione di Stolichnaya Premium Vodka il grano e la segale vengono macinati, combinati insieme e mescolati con acqua di pozzo artesiano, viene aggiunta una piccola quantità di lievito e la miscela viene lasciata fermentare. La distillazione avviene nella rinnovata distilleria di Talvis, all'interno di un impianto moderno, costruito nel 2009. Dopo la distillazione, il liquido viene trasportato a Riga, in Lettonia, nella storica distilleria Lavijas Balzam, ancora attiva dal 1901. Qui Stolichnaya viene sottoposta ai processi di filtrazione attraverso sabbia di quarzo, poi attraverso il carbone di betulla, nuovamente con sabbia di quarzo ed infine attraverso un filtro in polipropilene. Quindi viene abbassata di grado con l'acqua dei pozzi artesiani della distilleria e infine imbottigliata.

Abbiamo scelto di miscelarla in occasione del Moscow Mule Day con la Fever-Tree Ginger Beer, realizzata con una miscela dei migliori zenzeri dalla Costa d’Avorio, dall’India e dalla Nigeria. Le radici dello zenzero vengono fatte fermentare per 24 ore, poi miscelate ad acqua di fonte. Viene usata tutta la radice per creare un mixer eccellente dalle spiccate note di zenzero. Non sono aggiunti aromi artificiali, così l’aromaticità dello zenzero non risulta stucchevole e può ben abbinarsi a distillati premium come la Stolichnaya Premium Vodka.

Moscow Mule Day: la combinazione dal gusto dolce e avvolgente

Con una storia di 2000 anni, Palma ospita una distilleria su misura in rame dove la vera passione e il desiderio si combinano per produrre uno spirito artigianale, di pura qualità, garantendo una cura e un'attenzione intricate ad ogni distillazione. Il profilo aromatico unico della Vodka BIO Palma deriva dal sale di Maiorca, che cattura la sottile essenza del Mar Mediterraneo. Il risultato è una vodka a tutto tondo, leggermente dolce con un finale perfettamente bilanciato, che regala un gusto dell'isola in ogni bottiglia.

Per una combo tutta BIO, la abbiamo abbinata alla Ginger Beer Organic Limestone. Il sentore di zenzero in questa ginger beer è esplosivo: non è presente solo al naso, ma una sensazione piccante perfettamente bilanciata e una leggera dolcezza accompagnata da un rinfrescante gusto di zenzero avvolgono il palato. Grazie anche al fine perlage, è ideale per la preparazione di un freschissimo Moscow Mule.

Di Indira Fassioni