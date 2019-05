Sono stati risolti i problemi tecnici che avevano causato, alla vigilia delle elezioni europee, l'interruzione dei servizi nelle sedi dell'anagrafe di Milano. Gli sportelli, come segnala il Comune in una nota, sono stati riaperti al pubblico e hanno ripreso il regolare funzionamento. Vista l'interruzione, quelli delle sedi decentrate saranno aperti il 25 e 26 maggio fino alle ore 19 con orario continuato. La sede di via Larga resterà aperta il 25 fino alle 20 e il 26 fino alle 23.