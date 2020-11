Milano, salta la prima con il pubblico alla Scala

Ansa

Il 7 dicembre non ci sarà la tradizionale prima alla Scala di Milano con il pubblico, per l'inaugurazione della stagione lirica. La decisione era nell'aria, ma solo adesso è arrivata la conferma ufifciale, con la disposizione ratificata durante la riunione del Cda. Al sovrintendente Dominique Meyer è stato dato comunque mandato per mettere a punto un piano B per il 7 dicembre cercando una "platea il più ampia possibile", ad esempio con una diretta tv.