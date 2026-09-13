tanti in coda

L'ultimo saluto a Emma Bonino, la camera ardente in Campidoglio

La foto e la bandiera dell'Ue sul feretro: ad accoglierlo familiari, amici, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, i vertici di +Europa e tanti cittadini

13 Set 2026 - 13:12
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© Ansa

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Gente in fila a Roma per dare l'ultimo saluto a Emma Bonino, la storica leader radicale morta venerdì scorso all'età di 78 anni. Alle 12 è stata aperta al pubblico la camera ardente, allestita presso la Protomoteca in Campidoglio. Ad accogliere il feretro, familiari, amici, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, i vertici di +Europa, Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova e tanti cittadini. Sulla bara una sua foto in bianco e nero e la bandiera dell'Unione Europea. La sala sarà aperta fino alle 19 e lunedì 14, dalle 10 alle 19. Martedì 15 settembre, alle 12.30, sempre nella Protomoteca in Campidoglio, si terranno le esequie di Stato in forma laica.

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