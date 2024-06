Cosa resterà del 2020? Ecco i dati "positivi" nell'anno della pandemia

In calo i morti per inquinamento. Giù le emissioni di gas serra, su le rinnovabili - La crisi ambientale e le sfide green da affrontare sono stati uno dei grandi temi del 2020. A questo proposito, quest'anno le emissioni di gas serra in Europa sono scese del 24% rispetto al 1990, mentre il disinvestimento in combustibili fossili ha raggiunto 14mila miliardi e coinvolto 1.300 istituzioni. E' invece cresciuto del 20% il consumo da fonti rinnovabili in Europa. Altro dato positivo: le morti per inquinamento sono calate per il 30esimo anno di fila.