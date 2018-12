"Vostro figlio è vivo e ha bisogno di soldi", così truffava genitori vittima di lupara bianca: condannato a 8 anni

Vincenza e Pino sono due genitori che non hanno vissuto il lutto né hanno una tomba su cui piangere il figlio Domenico Pelleriti, ucciso dal gruppo mafioso dei barcellonesi nel 1993 e il cui corpo non è mai riaffiorato dal canale dove è stato gettato. Solo la verità sulla sua morte è rimersa dopo quindici anni ma per tutto questo tempo i coniugi sono stati ingannati da Francesco Simone - meglio conosciuto come "Franco" - che ha sfruttato il loro dolore mentendo con il solo scopo di farsi versare ingenti somme di denaro.



Instillando in loro la certezza che Domenico fosse vivo, arrivando addirittura a imitarne la voce al telefono, l'uomo ha estorto oltre 180mila euro. Una truffa atroce per la quale è stato arrestato e condannato a otto anni e sei mesi di carcere.