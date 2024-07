Ridurre lo spreco alimentare: arriva l'aiuto della scienza

Questo spreco emette 254 milioni di tCO2 eq: se lo spreco alimentare dell'Ue fosse uno Stato membro, sarebbe il quinto più grande emettitore dell'Unione. Lo spreco alimentare ha impatti significativi sulla sostenibilità poiché comprende tutto ciò che è correlato alla produzione alimentare, alla distribuzione, allo stoccaggio e al trattamento come rifiuto. Pertanto, un approccio basato sul ciclo di vita è essenziale per comprendere l'entità di questa sfida. Ridurre lo spreco è fondamentale per stabilire sistemi sostenibili e implementare una bioeconomia circolare, in cui le risorse biologiche vengono utilizzate al meglio.