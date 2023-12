Venezuela, zoo in festa per la nascita di tre cuccioli di leone bianco

Fotogallery - Orsa Amarena, un murale con i suoi cuccioli per ricordarla

Fotogallery - Venezuela, zoo in festa per la nascita di tre leoni bianchi

Lo zoo Las Delicias di Maracay, in Venezuela, è in festa per la nascita di tre cuccioli di leone bianco sudafricano.

Si tratta di due maschi e una femmina. Il lieto e raro evento rappresenta un importante successo per la conservazione di questa specie estremamente rara, che ha la caratteristica della pelliccia albina causata da una mutazione genetica. I cuccioli sono stretto controllo veterinario e sono momentaneamente tenuti lontani dagli occhi dei visitatori per garantir loro tranquillità e sicurezza.