Sri Lanka, corsa contro il tempo per salvare 100 balene spiaggiate 

E' corsa contro il tempo nello Sri Lanka per salvare 100 globicefali, noti anche con il nome di balene o delfini pilota, che si sono arenate sulla spiaggia vicino alla capitale Colombo. Sul posto sono presenti personale della Marina e numerosi volontari, ma aiutare le balene a rimettersi in acqua si sta rivelando difficile. Molti dei cetacei vengono misteriosamente richiamati sulla spiaggia, di fatto un ambiente nel quale non riescono a sopravvivere.

Non è chiaro il motivo per cui le balene si arenano ma non è raro. A settembre, centinaia di balene sono morte su una spiaggia australiana, in uno degli spiaggiamenti di cetacei piu' grandi mai registrati.