Portogruaro, Purina celebra i 40 anni dello stabilimento con due investimenti

“Purina conferma una scelta chiara: continuare a investire per sostenere la crescita del petcare in Europa. I nuovi investimenti annunciati oggi rafforzano un sito che da quarant’anni contribuisce alla qualità e all’innovazione del portafoglio Purina”, ha detto Fabio Degli Esposti, amministratore delegato di Purina Italia e Direttore Regionale Sud Europa. Mentre Filippo Cesari, direttore dello stabilimento Purina di Portogruaro, ha aggiunto: "Per il nostro stabilimento, questo anniversario rappresenta un traguardo significativo e un punto di partenza per una nuova fase di sviluppo. In questi quarant’anni Portogruaro ha costruito competenze distintive nella produzione di alimenti secchi, nella qualità, nell’innovazione e nell’eccellenza operativa. I cambiamenti avviati miglioreranno la flessibilità, efficienza e sostenibilità dei processi produttivi”.