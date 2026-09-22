Portogruaro, Purina celebra i 40 anni dello stabilimento con due investimenti

Purina, azienda di riferimento in Europa nel settore della cura degli animali domestici, celebra i 40 anni dello stabilimento produttivo di Portogruaro. Per farlo, l’azienda ha annunciato una nuova fase di sviluppo del sito con due importanti investimenti: il primo punta a potenziare e modernizzare lo stabilimento per soddisfare una domanda crescente nel segmento super premium; il secondo è invece dedicato all’impianto per il trattamento delle acque reflue.
Gli investimenti a Portogruaro
Lo stabilimento di Portogruaro è stato fondato nel 1986 e oggi è uno dei siti più avanzati di Purina: si tratta di un centro di eccellenza per la produzione di alimenti per cani e gatti. Lo stabilimento produce alcuni dei marchi premium più rappresentativi di Purina. Per accompagnare l’evoluzione dell’impianto l’azienda investe oltre 50 milioni nel percorso di trasformazione che durerà fino al 2029. Il progetto prevede interventi progressivi sull'intera fabbrica, mantenendo la continuità produttiva del sito. Inoltre verrà realizzato un nuovo Waste Water Treatment Plant, un impianto interno per il trattamento delle acque reflue che consentirà allo stabilimento di gestire direttamente un'attività oggi affidata a impianti esterni.
“Un punto di partenza per una nuova fase”
“Purina conferma una scelta chiara: continuare a investire per sostenere la crescita del petcare in Europa. I nuovi investimenti annunciati oggi rafforzano un sito che da quarant’anni contribuisce alla qualità e all’innovazione del portafoglio Purina”, ha detto Fabio Degli Esposti, amministratore delegato di Purina Italia e Direttore Regionale Sud Europa. Mentre Filippo Cesari, direttore dello stabilimento Purina di Portogruaro, ha aggiunto: "Per il nostro stabilimento, questo anniversario rappresenta un traguardo significativo e un punto di partenza per una nuova fase di sviluppo. In questi quarant’anni Portogruaro ha costruito competenze distintive nella produzione di alimenti secchi, nella qualità, nell’innovazione e nell’eccellenza operativa. I cambiamenti avviati miglioreranno la flessibilità, efficienza e sostenibilità dei processi produttivi”.