Vicalvi (Frosinone), orso marsicano a spasso per il paese in cerca di cibo

Il passaggio dell'orso marsicano, che ha scatenato la curiosità in paese, è stato ripreso in un video pubblicato sulla pagina Facebook della Pro Loco. Il plantigrado si è aggirato guardingo tra le vie del borgo, situato alle pendici dell'Appennino centrale, nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Nel filmato si vede l'animale perlustrare Vicalvi, prima procedendo vicino a un muretto e poi tornando indietro verso alcune auto parcheggiate. Infine è sparito tra la vegetazione.



Dove si trovano gli orsi - La convivenza tra uomo e orso è tornata in auge dopo l'attacco di un plantigrado a un escursionista in Trentino. In Italia si stima che ci siano circa 200 esemplari in libertà, quasi unicamente concentrati nella Regione autonoma e - appunto - nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Gli orsi tendenzialmente evitano gli esseri umani, ma non è impossibile imbattersi in uno di loro se si vanno a visitare i boschi di certe aree. In caso di incontro, le possibilità di un attacco sono comunque molto basse.

Cosa fare se si incontra un orso - Il National Park Service degli Stati Uniti - dove gli orsi pullulano - e il Wwf hanno diffuso alcuni consigli su come comportarsi in caso di incontro ravvicinato con un orso. Fermo considerando che raramente attacca l'uomo, il rischio di aggressione si alza nel caso si incontri una mamma con i cuccioli. In prima istanza, è necessario mantenere la calma e non scappare via: questi animali, infatti, sono ottimi scalatori e corrono molto veloci. È inoltre necessario parlare con tono di voce calmo, cosicché l'animale possa capire che di fronte ha un essere umano e non una preda.

L'orso potrebbe anche fingere un attacco, o comportarsi in modo aggressivo: anche in questo caso è bene rimanere calmi, continuare a parlare e non gridare o scappare. Quando possibile, è bene lasciare la zona muovendosi con calma e senza dare le spalle all'orso. Se si è con un bambino, bisogna prenderlo in braccio appena l'orso si avvicina.

E se ci attacca? Bisogna tenere lo zaino sulla schiena e allungarsi a terra a pancia in giù, con le mani sopra al collo e alla testa, fingendosi morti. Inoltre, è bene tenere le gambe larghe in modo che per l'orso sia più difficile girarci a pancia in su. Se siamo costretti a lottare, il punto più sensibile dove colpire l'animale per fermare l'aggressione è il volto.