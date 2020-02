Nfl, trionfa al Super Bowl: campione dei Chiefs paga le tasse di adozione di tutti i cani di un rifugio 

Il campione dei Kansas City Chiefs , Derrick Nnadi , ha scelto un modo molto particolare per festeggiare il trionfo della sua squadra contro i San Francisco 49ers al Super Bowl , la finalissima del campionato di football americano. Il 23enne ha infatti deciso di pagare le tasse per tutti i cani presenti in un rifugio di Kansas City, rendendo di fatto gli amici a quattro zampe pronti per essere adottati da chiunque faccia richiesta.

Già durante la stagione, Nnadi aveva reso adottabile un cane per ognuna delle 15 vittorie dei suoi Chiefs ma, in occasione del trionfo al Super Bowl non poteva esimersi dall'inventarsi qualcosa di veramente straordinario e così ha deciso di pagare i costi di adozione (circa 150 dollari in media) per qualsiasi animali disponibile nel rifugio KC Pet Project fino al 2 febbraio.

"Per tutta la vita ho sempre desiderato un cane - ha detto Nnadi alla Cnn - ma i miei genitori non permettevano di avere animali domestici in casa". Nell'ultimo anno di college ha potuto finare adottare il suo primo amico a quattro zampe, Rocky e da lì in poi è diventato un amico inseparabile. "Quando l'ho preso per la prima volta, era molto timido - ha affermato -. Mi ha fatto pensare a come altri animali, siano essi di proprietà o in un rifugio, si sentano spaventati e soli."

Vincere per regalare la possibilità di adozione a tutti quei cagnolino ha dato una motivazione in più a Derrick. "Non sono mai stato un campione prima. Onestamente mi sembra il giorno più bello della mia vita", ha concluso Nnadi.