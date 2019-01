Inghilterra, il tapiro più vecchio del mondo celebra il suo 41esimo compleanno

In Inghilterra al Port Lympne Wild Animal Park è stato celebrato un compleanno davvero speciale: il tapiro Kingut ha compiuto 41 anni diventando l’esemplare della sua specie più vecchio al mondo. L’animale, nato nel 1978 allo Zoo di Ragunan a Giacarta (Indonesia), arrivò nel Kent nel 2008. Da quel momento ha iniziato la sua lunga vita nello zoo il cui staff ha voluto celebrare il traguardo con una vera e propria festa. Dolci e una torta di carote, mele e banane sono stati le portate principali della celebrazione.



Kingut è un tapiro della Malesia, specie attualmente in pericolo di estinzione. Al mondo, infatti, sono rimasti solo duemila esemplari adulti in libertà: una delle principali ragioni della scomparsa di questo animale è la distruzione del suo habitat di appartenenza per far spazio alle piantagioni di palme da cui ricavare l'olio.