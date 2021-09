Incendi in Sicilia, 15mila pasti per gli animali salvati da Enpa

Nell’estate segnata dai roghi, l'Enpa è, infatti, al lavoro da settimane per supportare, con l’invio di cibo e farmaci, e per alleggerire la pressione sui rifugi e sulle strutture veterinarie delle regioni colpite dall’emergenza, in Sicilia, in particolare. "Per farlo – conclude Bravi – è indispensabile che il mondo profit e il no profit si stringano in una catena di solidarietà come ha immediatamente fatto Ultima Petfood del gruppo Affinity, donando crocchette da destinare alle emergenze che stiamo gestendo".

Leggi Anche Calabria e Sicilia continuano a bruciare, oltre 500 interventi di soccorso in 24 ore

“Enpa sta facendo un lavoro straordinario, proseguendo senza sosta nelle operazioni di soccorso, e noi di Ultima, un'azienda che ama gli animali, abbiamo voluto dare un aiuto concreto. Siamo orgogliosi di scendere in campo per sostenere Enpa nell’emergenza incendi, in particolare in Sardegna e in Sicilia", ha aggiunto Cecilia Lossano, Marketing Manager Italia.

Nel 2020 sono stati aiutati da Enpa 75.084 animali, con prevalenza di gatti (41.405 - 55,3%), seguiti dai cani (19.608 - 26,1%), fauna selvatica (10.381 - 13,8%), animali da fattoria e da cortile (1.852 - 2,5%) e infine animali domestici non convenzionali (volatili, criceti, ovini, equini e, soprattutto, pesci da acquario: 1.736 - 2,3%). Risultato reso possibile anche grazie al sostegno di grandi aziende come Ultima Petfood, che ha supportato nell’ultimo anno alcune delle iniziative di maggior necessità.