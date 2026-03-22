Addio a Kunta, il rinoceronte bianco simbolo dello zoo d'Abruzzo

"Con immensa tristezza, comunichiamo a tutti i nostri visitatori la notizia della scomparsa dell'amata Kunta, il nostro rinoceronte bianco, che si è spenta all'età di 47 anni, superando ampiamente l’età media di questi grandi animali". E' con queste parole che lo Zoo d'Abruzzo annuncia la morte di uno dei suoi simboli, Kunta. Con lei "è stato fondato il parco nel 2007 e - si legge ancora nel lungo post di commiato del giardino zoologico con sede a Rocca San Giovanni (Chieti), - nel corso di questi anni, lo staff si è impegnato quotidianamente nel farle trascorrere la 'pensione' nel miglior modo possibile, in compagnia di altri animali, di specie diverse, e con tutta la cura e la professionalità dei suoi keeper". "Ci teniamo a informare i nostri affezionati visitatori, che l'hanno conosciuta e apprezzata nel corso degli anni, - è la conclusione del messaggio social dello zoo, - che Kunta continuerà a vivere in altra forma: il suo corpo sarà valorizzato a fini scientifici e museali". L'animale, infatti, diventerà oggetto di studi scientifici.