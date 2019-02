Usa: l incredibile salvataggio di Loca, la cucciola trafitta da una freccia

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Negli Stati Uniti uno straordinario intervento chirurgico presso una clinica del South Carolina ha permesso alla piccola Loca, una cagnolina di 5 mesi, di tornare alla vita di tutti i giorni. La cucciola era stata trovata dalla sua famiglia sul portico di casa dopo essere stata trafitta lungo tutto il corpo da una freccia. Il dardo, entrato dalla testa all'altezza del naso e uscito dalla schiena, ha miracolosamente mancato gli organi vitali. Immediato il trasporto presso la Paws and Claws Animal Clinic di Columbus dove la cucciola è stata operata. L'intervento è riuscito perfettamente e Lola è già tornata a casa dalla sua famiglia. La stessa clinica ha offerto una ricompensa di 1.500 dollari per chi fornirà informazioni utili a risalire all'uomo che ha scoccato la freccia usando la povera cucciola come bersaglio.



FOTO©Nikki Sauer/IBERPRESS News