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Scatti tenerissimi

Il macaco Punch: rifiutato dalla madre alla nascita e cresciuto con un peluche

Nato nello zoo giapponese di Ichikawa, è stato accudito inizialmente dai custodi prima di ritrovare posto nel branco

30 Lug 2026 - 08:30
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