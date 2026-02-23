Reginaldo, l'oca scomparsa e ritrovata nel bidone della spazzatura: choc al Parco di Monza

L'allarme è partito dai Park Angels, i volontari che "vigilano" sui Giardini Reali all’interno del Parco di Monza. Sono loro che per primi si accorgono, nei giorni scorsi, che nel gruppo di oche che da anni abita il laghetto manca Reginaldo, una di quelle più anziane. I volontari si guardano in giro, si spingono più lontano del solito ma le ricerche danno esito negativo: Reginaldo non si trova, sembra essere stato inghiottito dal nulla. L'allarme si diffonde in breve tempo, anche attraverso i social, e le preoccupazioni crescono, soprattutto tra i frequentatori dei giardini, abituati a vedere spesso Reginaldo sguazzare nelle acque del laghetto. Ci vorranno ventiquattro ore perché l'allarme rientri, non senza lasciare spazio alle polemiche. L'oca infatti è stata sì ritrovata, ma dentro un bidone dell'immondizia. A fare l'amara scoperta una frequentatrice del parco che, allarmata dai rumori provenienti da un cestino, ha sollevato il coperchio e ha trovato Reginaldo acciaccato, ma per fortuna ancora vivo.

Escludendo che l’oca abbia potuto infilarsi da sola nel sacco, è molto più probabile che qualcuno lo abbia preso e, non si sa bene per quale motivo, lo abbia buttato nel bidone, proprio come un rifiuto. Quel che è certo è che l'oca deve aver passato ore di autentico terrore, rischiando seriamente di morire per soffocamento.

Ora è stata affidata alle cure dei volontari dell'Enpa di Monza. Il suo ritorno al laghetto "di casa" non è assicurato: dipenderà dalla decisione dei veterinari e dei responsabili del Parco.