In Australia scoperto un serpente con tre occhi

Un serpente con tre occhi è stato trovato dai ranger del "Northern Territory Parks and Wildlife", nel nord dell'Australia. Il giovane rettile, lungo 40 centimetri, è morto poche settimane dopo il ritrovamento poiché a causa della sua malformazione non riusciva a cacciare. Secondo gli esperti è estremamente improbabile che la nascita del terzo occhio sia dovuta a fattori ambientali, anzi è quasi certamente un evento naturale in quanto i rettili malformati sono relativamente comuni.