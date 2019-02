Ecco Azzurra, l oca dal becco di rame

La grave malformazione del becco, fin dalla nascita, le impediva di nutrirsi e condurre una vita normale insieme ai suoi simili. Per fortuna a salvarla, come racconta l'Oipa di Treviso, sono stati per primi i suoi proprietari, che l'hanno amorevolmente accudita e nutrita, fino all'intervento risolutivo del veterinario Alberto Briganti, meglio conosciuto come il Dr Dolittle italiano per l'uso di speciali "protesi bioniche" sugli animali con disabilità. Protagonista, questa volta, della favola a lieto fine è Azzurra, un esemplare di oca cignoide di un anno, che ora con fierezza sfoggia il suo becco nuovo di zecca. In rame