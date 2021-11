16 novembre 2021 14:06

Cucciolo di orso in strada a Gorizia, scappa su un albero ma non riesce a scendere: salvato dai vigili del fuoco

Un "orsetto", di circa 35 kg di peso, è stato tratto in salvo in una via di Gorizia, sul retro del Castello vicino al confine con la Slovenia. Il cucciolo è stato avvistato da alcuni passanti mentre si arrampicava su un albero, forse in cerca di riparo dal traffico. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno fatto scendere in sicurezza il giovane esemplare e lo hanno affidato al personale della forestale. Secondo gli esperti, il cucciolo in città fa ipotizzare che la mamma stia vagando poco distante e dunque le autorità stanno ponendo attenzione all'eventuale presenza dell'esemplare adulto.