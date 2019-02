Cina, il primo rifugio "intelligente" per gatti randagi

In Cina è nato il primo rifugio per gatti randagi che vengono nutriti e curati 24 ore su 24 grazie a un programma di intelligenza artificiale, costituito da una telecamera che comunica con un programma in grado di individuare 174 specie diverse di gatti, che permette loro l'accesso in automatico nella struttuta ma è anche in grado di rilevare malattie e mantenere la temperatura sui 27 gradi, la migliore per i felini domestici. E' stato creato dall'ingegnere Wan Xi che è un amante dei mici. Oltre al sistema di controllo artificiale ci sono i volontari che curano gli amati ospiti.



FOTO©Ferrari Press/IBERPRESS News