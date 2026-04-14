I 20 anni di Amici Cucciolotti insieme a ENPA, consegnati 20 nuovi mezzi di soccorso
Nel corso dell’evento è stato celebrato l’anniversario della collezione di figurine e della sua collaborazione con l'Ente Nazionale Protezione Animali
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Sono stati consegnati ai volontari delle sezioni ENPA i 20 nuovi autoveicoli di soccorso, messi a disposizione grazie al sostegno di Pizzardi Editore: è così che si sono festeggiati a Venaria Reale (Torino) i 20 anni della collezione di figurine Amici Cucciolotti e della collaborazione con ENPA. Nel corso dell’evento, tenutosi sabato 11 aprile, si sono celebrati anche i 35 anni della Legge quadro 281 del 1991, che ha rappresentato una svolta storica nella tutela degli animali d’affezione e nella prevenzione del randagismo in Italia. All’evento hanno partecipato Carla Rocchi, presidente nazionale ENPA, Annamaria Procacci, responsabile Fauna Selvatica ENPA, Claudia Ricci, avvocato ENPA, Giusy D’Angelo, vicepresidente nazionale ENPA e Fulvio Cerruti, Direttore La Zampa.
La Squadra Salvanimali
Con la consegna dei mezzi ai volontari ENPA, la Squadra Salvanimali è adesso formata da 68 mezzi di soccorso (compresi i 48 mezzi consegnati nel 2015 e nel 2025), consentendo interventi ancora più rapidi ed efficaci su tutto il territorio nazionale. In 11 anni di attività dalla nascita della Squadra, i mezzi messi a disposizione dei volontari ENPA hanno percorso più di 5 milioni di chilometri, l’equivalente di oltre 120 giri del mondo, attraversando l’Italia per soccorrere centinaia di migliaia di animali feriti o abbandonati.
“Un segnale di fiducia”
“La consegna di questi nuovi mezzi rappresenta molto più di un semplice rafforzamento operativo: è un segnale concreto di fiducia nel lavoro quotidiano dei nostri volontari, che ogni giorno percorrono l’Italia per salvare animali in difficoltà”, ha detto Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa. “Grazie al sostegno di Pizzardi Editore e all’entusiasmo dei bambini che ogni anno completano l’album Amici Cucciolotti, possiamo continuare a intervenire con tempestività su tutto il territorio nazionale”.