I 20 anni di Amici Cucciolotti insieme a ENPA, consegnati 20 nuovi mezzi di soccorso

Sono stati consegnati ai volontari delle sezioni ENPA i 20 nuovi autoveicoli di soccorso, messi a disposizione grazie al sostegno di Pizzardi Editore: è così che si sono festeggiati a Venaria Reale (Torino) i 20 anni della collezione di figurine Amici Cucciolotti e della collaborazione con ENPA. Nel corso dell’evento, tenutosi sabato 11 aprile, si sono celebrati anche i 35 anni della Legge quadro 281 del 1991, che ha rappresentato una svolta storica nella tutela degli animali d’affezione e nella prevenzione del randagismo in Italia. All’evento hanno partecipato Carla Rocchi, presidente nazionale ENPA, Annamaria Procacci, responsabile Fauna Selvatica ENPA, Claudia Ricci, avvocato ENPA, Giusy D’Angelo, vicepresidente nazionale ENPA e Fulvio Cerruti, Direttore La Zampa.