Dog Run a Roma, l’iniziativa di Arcaplanet ai piedi del Colosseo per il benessere animale

Sono stati oltre 450 i partecipanti alla Dog Run di Roma, l’iniziativa di Arcaplanet svoltasi sabato 17 ottobre per celebrare il legame tra Pet e Pet Parent attraverso lo sport e la condivisione. Il percorso ha permesse di scoprire alcuni dei luoghi più iconici della città: con partenza ai piedi del Colosseo e l’Arco di Costantino alle spalle, la Dog Run ha attraversato Piazza di Porta Capena e Viale delle Terme di Caracalla, fino al traguardo presso lo storico Stadio Nando Martellini.