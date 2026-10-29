Dog Run a Roma, l’iniziativa di Arcaplanet ai piedi del Colosseo per il benessere animale

© Arcaplanet
Sono stati oltre 450 i partecipanti alla Dog Run di Roma, l’iniziativa di Arcaplanet svoltasi sabato 17 ottobre per celebrare il legame tra Pet e Pet Parent attraverso lo sport e la condivisione. Il percorso ha permesse di scoprire alcuni dei luoghi più iconici della città: con partenza ai piedi del Colosseo e l’Arco di Costantino alle spalle, la Dog Run ha attraversato Piazza di Porta Capena e Viale delle Terme di Caracalla, fino al traguardo presso lo storico Stadio Nando Martellini.
Il progetto “A come Adozione”
L’evento è stata anche l’occasione per sensibilizzare sul benessere animale: presso lo stand Arcaplanet flyer e cartoline informative hanno infatti permesso ai visitatori di conoscere “A come Adozione”, il progetto di Fondazione Arcaplanet che promuove l’adozione consapevole di cani e gatti ospitati nei rifugi.
“Entusiasti della partecipazione”
Monica Gagliardi, Chief Customer Officer di Arcaplanet, ha dichiarato: “Siamo entusiasti della straordinaria partecipazione alla Dog Run di Roma, un’iniziativa che rappresenta pienamente il nostro approccio a una città a misura di pet. La Dog Run offre l’opportunità di condividere momenti di qualità e divertimento insieme ai propri amici a quattro zampe, in una delle location più belle e suggestive al mondo. Crediamo che esperienze come questa siano importanti per il benessere di tutta la famiglia e contribuiscano a rafforzare quel legame speciale tra animali e persone, valorizzando le comunità che si incontrano e creano valore insieme”.