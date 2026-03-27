Torna la Dog Run di Milano, l’edizione 2026 al parco di CityLife con Arcaplanet
L’azienda ha confermato la propria presenza come sponsor ufficiale dell’evento, che celebra uno stile di vita attivo e gli amici a quattro zampe
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L’11 aprile 2026 torna la Dog Run di Milano: l’appuntamento è al parco di CityLife, con partenza dalle ore 15. Si tratta di un’iniziativa unica, che celebra uno stile di vita attivo e il tempo di qualità all’aria aperta insieme ai propri amici a quattro zampe, promuovendo l’importanza del movimento per il loro benessere. E dopo il successo delle prime tre edizioni, Arcaplanet ha confermato la propria presenza in qualità di sponsor ufficiale della corsa. Inoltre quest’anno l’azienda ha coinvolto due partner d’eccellenza: Kippy, con la sua tecnologia IoT dedicata al monitoraggio dell’attività e della sicurezza del Pet, e Nulo, brand internazionale di pet food naturale.
Cosa ci sarà alla Dog Run
All’evento ogni partecipante riceverà una sacca gara personalizzata contenente un kit dedicato: pettorina e t-shirt per i Pet Parent, pettorale e bandana per i Pet, oltre a gadget, materiali informativi e un carnet di sconti dedicati di Arcaplanet e dei suoi due partner d’eccezione, spendibile in tutti i negozi del brand. “La partecipazione alla Dog Run rappresenta per noi un momento fondamentale di condivisione con la nostra community”, ha spiegato Monica Gagliardi, Chief Customer Officer di Arcaplanet. “Vogliamo promuovere attivamente una cultura del benessere che metta al centro la felicità dei nostri amici a quattro zampe, attraverso lo sport e il tempo di qualità. La nostra missione è accompagnare i Pet Parent in ogni fase della vita del loro Pet, offrendo soluzioni che integrino attività fisica, cura quotidiana e la migliore nutrizione possibile”.