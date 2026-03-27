Torna la Dog Run di Milano, l’edizione 2026 al parco di CityLife con Arcaplanet

All’evento ogni partecipante riceverà una sacca gara personalizzata contenente un kit dedicato: pettorina e t-shirt per i Pet Parent, pettorale e bandana per i Pet, oltre a gadget, materiali informativi e un carnet di sconti dedicati di Arcaplanet e dei suoi due partner d’eccezione, spendibile in tutti i negozi del brand. “La partecipazione alla Dog Run rappresenta per noi un momento fondamentale di condivisione con la nostra community”, ha spiegato Monica Gagliardi, Chief Customer Officer di Arcaplanet. “Vogliamo promuovere attivamente una cultura del benessere che metta al centro la felicità dei nostri amici a quattro zampe, attraverso lo sport e il tempo di qualità. La nostra missione è accompagnare i Pet Parent in ogni fase della vita del loro Pet, offrendo soluzioni che integrino attività fisica, cura quotidiana e la migliore nutrizione possibile”.