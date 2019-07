Australia, uno zoo dà il benvenuto a sette cuccioli di koala

L'Australian Reptile Park inaugura una nuova stagione. Nello zoo, infatti, sono nati sette cuccioli di koala. Un arrivo che simboleggia un messaggio di speranza per la specie in via di estinzione. I piccoli koala sono stati soprannominati dal team della struttura "Lucky Seven", che ha fatto sapere: "Ci sentiamo molto fortunati, stiamo facendo il possibile per il futuro di questi animali".