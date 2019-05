tanto amore, ma anche responsabilità 6 maggio 2019 15:08 Animali domestici, il decalogo del perfetto proprietario Vivere con un pet è anche assunzione di responsabilità. Ecco i dieci punti stilati in collaborazione con l’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani

Tanto amore, ma anche tanta responsabilità. Ecco cosa fa del padrone di un gatto o un cane (o qualsivoglia animale domestico, pet in inglese) il proprietario perfetto. Così, in occasione della XII° edizione, il Rapporto Assalco – Zoomark, compendio annuale sul mondo dei pet, ha realizzato un decalogo di riferimento per tutelare in casa benessere e salute del fido compagno a quattro zampe. I dieci punti sono stati sviluppati in collaborazione con l'Anmvi, l'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani e presentati a Bologna, all'apertura di Zoomark International 2019, il Salone internazionale sui prodotti e le attrezzature per gli animali da compagnia.

Da una recente indagine Doxa è emerso che l'81,6% degli italiani riconosce negli animali da compagnia degli esseri senzienti, in grado di provare emozioni e affetto per i proprietari. Per l'81,8% degli italiani, inoltre, i pet sono veri e propri membri della famiglia, percentuale che arriva quasi al 95% tra chi effettivamente vive con un animale da affezione. E' dovere della famiglia, dunque, rispettare le caratteristiche etologiche e fisiologiche del pet ed assumersene la responsabilità, occupandosi del benessere, della salute, delle interazioni sociali con gli altri animali, le altre persone e con l’ambiente. Il loro "possesso responsabile" è, dunque, fondamentale.



Come lo è la necessità di un maggiore riconoscimento a livello istituzionale e giuridico degli animali da compagnia, che è un'esigenza di chi vive con un pet e che trova il consenso della maggior parte della popolazione. Il 73,6% degli italiani, infatti, ritiene sia un passo necessario riconoscerli e tutelarli nella nostra Costituzione.

Il possesso responsabile di un animale domestico si articola in due fasi: l’acquisizione responsabile e la proprietà responsabile, che prevede il prendersi cura adeguatamente degli animali da compagnia per tutta la loro vita. I principi del “possesso responsabile” – o “responsible pet ownership” nei Paesi anglosassoni - vanno dalla consapevolezza che ci si sta prendendo un impegno per la vita, passando per la scelta di un animale le cui esigenze siano in linea con gli spazi abitativi e lo stile di vita della famiglia, sino alla cura di salute, alimentazione, rispetto degli altri e dell’ambiente.