"Lily e Jioni uccise da un fulmine": zoo safari in Florida annuncia la morte di due giraffe-mascotte

I funzionari del parco faunistico, situato nella contea di Palm Beach, riferiscono che Lily e Jioni erano al pascolo il 3 maggio, quando si è sviluppato rapidamente un forte temporale.



Nel loro post su Facebook ricordano pure che le giraffe hanno accesso a numerosi rifugi nell'habitat in cui sono inserite e che possono scegliere di usarli per evenienze come quella di sei settimane fa. Cosa che purtroppo per Lily e Jioni non è stata possibile.