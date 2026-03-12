William e Kate a sorpresa nel mercato più famoso di Londra per... servire formaggio

Hanno indossato un grembiule e si sono messi a tagliare il formaggio e a distribuire crumble con crema pasticcera. Bagno di folla nel più famoso mercato di Londra, il Borough Market, per William e Kate. Nella visita a sorpresa tra chioschi e banconi gastronomici, la coppia reale ha attirato una folla di curiosi che ha atteso pazientemente in fila pur di essere servita da loro. Particolarmente apprezzato anche il look della principessa, più dimesso rispetto alle solite occasioni. Kate era, tra l'altro, talmente a suo agio, che si è perfino preparata un cappuccino, come se fosse nella sua cucina.