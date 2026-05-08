La settima edizione

Webboh Awards 2026, le interviste ai vincitori

Alla festa al Fabrique di Milano hanno partecipato 500 creator

08 Mag 2026 - 20:05
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Le interviste di Tgcom24 al conduttore Jody Cecchetto e ad alcuni vincitori: Luca Campolunghi, Jenni Serpi, Gianmarco Zagato e Nicole Pallado, Cristina Perillo.

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