Walter Nudo si taglia i capelli in diretta social per donarli alla LILT (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori) di Genova. "Per gran parte della mia vita i capelli lunghi hanno fatto parte di me, della mia immagine, della mia storia. Di un gran pezzo della mia vita", spiega. Poi arriva un momento in cui senti che qualcosa dentro di te sta cambiando. E quello che eri non rappresenta più ciò che stai diventando. Così ho deciso di tagliarli. Ma volevo che questo cambiamento avesse un significato più grande di me. Ho donato i miei capelli alla LILT di Genova, affinché possano contribuire a realizzare parrucche per chi sta affrontando una delle battaglie più difficili della loro vita".