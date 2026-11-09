Portafogli vuoti

Volare a Natale è già un salasso: tratta Milano-Reggio a 430 euro

Secondo un primo studio Codacons, le tariffe sono già schizzate alle stelle

di Stefania Scordio
09 Nov 2026 - 13:22
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