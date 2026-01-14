Logo Tgcom24
Politica
LA PUBBLICAZIONE

Vite stravolte dagli errori della giustizia: una rassegna con cento casi

A raccogliere i casi, il deputato di Forza Italia Enrico Costa:

di Francesca Romanelli
14 Gen 2026 - 22:05
01:32 

Vicende di ingiusta detenzione sono raccolte in una rassegna intitolata “Alle 4 del mattino” che ripercorre cento casi fra più eclatanti dei 100mila avvenuti dal 1992 ad oggi

