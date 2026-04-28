Visita dei reali inglesi negli Usa: occhi puntati sul confronto Camilla-Melania

Spille e modelli di calzature, nuance degli abiti e marche di tè. Anche di dettagli come questi è fatta la diplomazia reale. La partita Usa-Regno unito è un doppio misto. No kings, o meglio, non solo, in questo caso: occhi puntati sulle due signore. Da una parte la Regina Camilla, scarpe basse e abiti morbidi, e quel monile appuntato al petto che rappresenta le due bandiere. Union jack e Star and stripes appartenuta ad Elisabetta. Diamanti, zaffiri e rubini, come dire: "La nostra è un'unione preziosa". In giallo burro e tacchi acrobatici come sempre la first lady Melania. Impossibile immaginare gli argomenti tra le due durante il tè nella Green Room presidenziale.