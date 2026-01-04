Logo Tgcom24
Maduro e la moglie sbarcano dall'aereo a New York

L'arrivo alla base aerea della Guardia Nazionale di Stewart a New York

04 Gen 2026 - 08:05
02:46 

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro sbarca dall'aereo presso la base aerea della Guardia Nazionale di Stewart a New York.

