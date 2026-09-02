Vertice in Irlanda, Tajani: "Gli italiani non si faranno influenzare dai russi al voto"

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani non esclude possibili tentativi russi di interferire nelle prossime elezioni e invita ad "alzare la guardi" contro eventuali attacchi ibridi della Russia, all'indomani dell'aumento dei casi registrati anche in Germania. "Non escludo che possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire nella vita democratica dei Paesi dell'Unione europea", ha avvertito Tajani parlando con i giornalisti al termine della riunione informale dei ministri degli Esteri a Wicklow, in Irlanda. Il ministro assicura però che gli italiani non si faranno condizionare: "Sono convinto che gli italiani non si faranno influenzare dai russi al voto". Il rischio, dunque, resta quello di un tentativo di condizionare il processo democratico attraverso campagne di disinformazione, interferenze e altre forme di guerra ibrida condotte dalla Russia.