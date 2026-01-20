Logo Tgcom24
Ha 14 anni

Verona, Diego Baroni è scomparso da 8 giorni

La Procura indaga per sottrazione di minore

di Gaia Padovan
20 Gen 2026 - 18:53
01:37 
verona
video tg