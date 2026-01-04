Logo Tgcom24
Economia
l'intervento

Venezuela, Tabarelli (Nomisma Energia) a Tgcom24: "Scelto momento migliore per attacco: petrolio abbondante, prezzo non salirà"

Il presidente della società di ricerca sull'energia e l'ambiente analizza l'impatto del raid Usa e la cattura di Maduro sul mercato internazionale dell'oro nero

04 Gen 2026 - 12:03
05:08 
