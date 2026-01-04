Logo Tgcom24
L'operazione Usa

Venezuela, prima notte in carcere a New York per Nicolas Maduro

L'ex presidente si trova nella famigerata prigione federale di Brooklyn

di Isabella Josca
04 Gen 2026 - 18:51
