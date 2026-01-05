Logo Tgcom24
Venezuela, la nuova presidente: "Difenderemo le nostre risorse"

Dopo le minacce di Donald Trump, Rodríguez ribadisce però che Nicolas Maduro «resta l'unico leader legittimo» del Venezuela.

di Viviana Guglielmi
05 Gen 2026 - 19:27
