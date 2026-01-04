Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
Speciale Venezuela: catturato Maduro
Oltre la lotta al narcotraffico

Venezuela, il controllo dei giacimenti di petrolio tra gli obiettivi dell'operazione Usa

La lotta al narcotraffico non è l'unica ragione dietro la cattura di Maduro

di Giulia Ronchi
04 Gen 2026 - 13:30
01:33 
venezuela
maduro