Venezuela, chi sono i primi due italiani liberati

La notizia più attesa arriva nella tarda serata di ieri dall'altra parte del mondo: cittadini italiani sono stati scarcerati in Venezuela. Circolano alcuni nomi: quello del giornalista e politico Biagio Pilieri e dell'imprenditore Luigi Gasperin che era stato accusato di cospirazione. Sono loro i primi due a essere stati rimessi in libertà. Anche Mario Burlò, 52 anni torinese, arrestato in Venezuela a metà novembre del 2024 potrebbe essere stato scarcerato mentre per il cooperante Alberto Trentini, detenuto da oltre 400 giorni, sono ore di attesa febbrile.